Repórter mente para Ana Maria ao vivo, toma bronca e se desespera: “Não me demite!”

Durante o ‘Mais Você’, que foi ao ar na manhã desta quarta-feira (31), Ana Maria Braga deu uma bronca daquelas no repórter Ivo Modoglio. O jornalista participou do quadro ‘Delivery Mais Você’, em que o programa realiza uma visita surpresa na casa de algum telespectador e a apresentadora tenta adivinhar onde é.

Para despistar a apresentadora, Ivo mentiu que estava em uma “cidade do interior” que tem uma festa popular. Ana Maria não gostou de ter sido enganada com pistas falsas, já que o local era nada menos do que os Estúdios Globo. “Pode ser Holambra, Blumenau, Barretos”, enganou ele. “Se fosse, não iria falar, né”, respondeu Ana. O repórter continuou mentindo ao alertar seu cinegrafista para o trânsito. Louro Mané desconfiou: “Que trânsito?”.

Em seguida, Ivo entregou que estava em um local bem conhecido pela loira, por isso não podia dar as dicas corretas. “Eu tive que dar uma adaptada para você não matar logo de cara”, justificou ele. A apresentadora o repreendeu: “Você mentiu para mim?”. Ivo se desesperou: “Mas foi por uma justa causa, por favor, Ana Maria, não me demite! Eu fiz uma pegadinha!”.

“Avise ao Ivo que não é para mentir. Pode me enganar, falar que a rua é torta, mas não pode mentir! A brincadeira é essa. Se mente para mim, está mentindo para todo mundo que está em casa tentando descobrir junto comigo!”, reclamou a apresentadora.

Eu sei que você já sabe onde estou.

A Ana:

'Mais Você' comete erro grave com Jade Picon A produção do 'Mais Você' cometeu uma gafe pra lá de inusitada com Jade Picon. A influenciadora foi convidada para ser jurada do quadro 'Super Chefinhos'. Após o convite confirmado, a atriz precisou ser substituída por ser vegana e os pratos dos participantes continham carne.

Em um comunicado, a Globo se pronunciou sobre o ocorrido. "Estava prevista a participação [de Jade], mas ela precisou ser substituída em função das restrições alimentares", explicaram.

