Representante de Teixeira de Freitas participa de encontro que reuniu gestores do Bolsa Família dos municípios do Extremo Sul

Debater assuntos relacionados ao Programa, apresentação dos novos gestores, eleição da diretoria da rede e alinhar questões para promover o fortalecimento da rede nortearam o encontro dos gestores do Programa Bolsa Família (PBF) dos municípios do Extremo Sul.

O encontro aconteceu na última sexta-feira (12) no município de Caravelas. O Chefe da Divisão do Bolsa Família da Secretaria de Assistência Social Udson Guizzardi representou Teixeira de Freitas durante o encontro. Entre as atividades realizadas está ainda articular unificar os objetivos destes entes federativos junto ao Ministério da Cidadania.

Treze municípios integram a microrregião extremo sul do estado (Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça, Prado, Itamaraju, Jucuruçu, Teixeira de Freitas, Ibirapuã, Lajedão, Medeiros Neto, Itanhém e Vereda).

Ascom/ Prefeitura de Teixeira de Freitas – BA