Reserva de ações da Eletrobras com recursos do FGTS começa hoje

Começa nesta sexta-feira (03) a reserva de ações da Eletrobras que podem ser adquiridas com dinheiro do FGTS. Até a próxima quarta-feira (08), os trabalhadores com carteira assinada podem aplicar de um valor mínimo de duzentos reais (R$ 200) até 50% do saldo disponível na conta do FGTS.

O primeiro passo para quem quiser fazer a reserva das ações é entrar no aplicativo do FGTS. Lá, clicar no botão para autorizar bancos a consultarem o saldo e, depois, no item Aplicação nos Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS). Na sequência, escolher o fundo da Eletrobras e a instituição financeira que quiser.

Após essa autorização, o trabalhador deve informar à administradora escolhida o tanto que deseja aplicar.

O vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, Jucemar Imperatori, diz que o trabalhador deve saber que as ações são variáveis e podem ser influenciadas por vários fatores, como desempenho de empresa e da economia como um todo.

A Eletrobras passa por um processo de privatização por meio da venda de ações. O governo federal quer reduzir a participação para 45% na empresa, perdendo assim o controle acionário.

Com produção de Daniel Lima.

