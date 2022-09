Reservatórios do Sudestes e Centro-Oeste estão com 48,5% da capacidade

Os reservatórios de água do Sudeste e do Centro-Oeste brasileiros devem encerrar o mês de setembro com 48,5% da capacidade. A estimativa é do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico.

Essa previsão representa um cenário muito mais favorável em comparação com o ano passado, quando os reservatórios encerraram o mês com apenas 16,7% da capacidade de água. O volume disponível nesses reservatórios impacta diretamente na capacidade das usinas hidrelétricas do país de produzir energia.

Em 2021, a falta de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste levou ao encarecimento da produção de energia no país. Neste ano, com a situação mais favorável nos reservatórios, o custo da eletricidade deve se manter baixo. Quem explica é o professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Universidade de São Paulo, Pedro Côrtes.

Apesar do cenário mais favorável do que no ano passado, o professor Pedro Côrtes ponderou que os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste ainda estão abaixo do nível ideal. E alertou para o fenômeno La Niña, que deve diminuir o volume de chuvas nessas regiões no próximo verão.

Ainda segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, os reservatórios das demais regiões do país devem encerrar o mês de setembro com níveis satisfatórios de água.

Com esse cenário, o custo operacional da produção de eletricidade no país vai ter uma redução de 2,8%.

