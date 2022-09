Resident Evil 4 Remake não chegará para Xbox One

Resident Evil 4 Remake foi anunciado oficialmente meses atrás pela Capcom na State of Play, e como não é segredo, o jogo foi revelado apenas para PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

Agora está rolando o evento da Capcom na Tokyo Game Show 2022, onde a empresa anunciou que também pretende lançar Resident Evil 4 Remake no PlayStation 4, mas não disse nada sobre a versão para Xbox One.

Existem muitos motivos que podem ter feito a Capcom a fazer isso, pois o principal é pela base usuários do PlayStation 4, que é gigante em comparação com o PlayStation 5. Outro motivo também é pela falta de estoque do PS5 e Xbox Series X.

Para quem não gostou desse anúncio, vale a pena lembrar que Resident Evil 2 e 3 Remake rodam sem problemas no PS4, e com boa qualidade nos gráficos. Resident Evil 4 Remake vai seguir a mesma linha.

Por outro lado muitos afirmam que isso pode acabar prejudicando a versão do PS5, pois a Capcom não vai mostrar os verdadeiros gráficos do Remake no PS5 para não ficar muito diferente da versão do PS4. De qualquer maneira, é uma faca de dois gumes.

Resident Evil 4 Remake será lançado no dia (24) de Março de 2023 para PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S