Resident Evil 4 Remake pode estar chegando este ano

A data de lançamento do Resident Evil 4 Remake estaria mais próxima do que esperávamos. Embora haja rumores de que ainda há mais conteúdo para ser visto de Resident Evil Village, com um DLC que Lady Dimitrescu estrelaria, a verdade é que Resident Evil 4 Remake pode ser a próxima grande proposta que a empresa japonesa nos traz; antes dos rumores de Resident Evil Revelations 3 ou Resident Evil Outbreak.

BREAKING According to my source Resident Evil 4 Remake is set to release in November (2022) — BOCO (@BOCOBOCACO) April 23, 2022

E o lançamento de Resident Evil 4 Remake pode ter sido antecipado. Embora, para alguns insiders e embaixadores, o jogo seja adiado até 2023, é possível que chegue em novembro deste ano e que seja anunciado em maio ou verão. Isso se encaixaria na política de anúncios que a Capcom vem praticando há muito tempo com Resident Evil, anunciando seus títulos poucos meses após a entrada no mercado, com o objetivo principal de evitar vazamentos ou atrasos.

Além disso, vendo o sucesso que Resident Evil Village alcançou, que para muitos pode ser considerado como a sequência espiritual de Resident Evil 4 e o prelúdio de Resident Evil 4 Remake, devido a todos os detalhes que compartilham, é possível que a Capcom não espere e este é o seu próximo projeto. Também não vamos esquecer que a Capcom acabou de atualizar o modo Mercenaries de Resident Evil 4 para VR, então talvez esteja se preparando para a chegada de seu remake.