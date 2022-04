Resistência: prova definirá primeiro finalista do BBB22

Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Paulo André continuam na disputa por uma vaga na Final do BBB 22. A Prova de Resistência Fiat, iniciada logo após a eliminação de Pedro Scooby, na noite desta quinta-feira (21), já ultrapassou oito horas de duração. Todos os integrantes da casa resistem.

Ao longo da prova, os brothers enfrentam alguns desafios, como chuva, calor e vento, e também devem correr contra o tempo e lutar contra o sono. Os três primeiros a deixar o Provódromo vão direto para o Paredão.

Durante a prova, os brothers conversaram, cantaram músicas juntos e comentaram sobre os shows que assistiram no reality. Logo no começo da disputa, enquanto cumpriam com os desafios na estação Eletricidade, Arthur Aguiar disse que estava com frio. Na estação Todos no Carro, Eliezer especulou com os brothers o motivo de ter escapado do Paredão.

Mas a preocupação de Douglas Silva é outra: na estação Carga, em que os brothers devem correr contra o tempo para esvaziar e encher as malas do carro, o ator disse que o tempo pode acabar eliminando-os da disputa. Já Paulo André começa a mostrar sinais de cansaço. Em conversa com os brothers durante a prova, o atleta disse que está ‘indo no automático’.