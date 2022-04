”Respeito o Lula. Bolsonaro não”, diz João Doria

O pré-candidato a presidente João Doria (PSDB) disse em entrevista ao jornal Valor Econômico que respeita Lula (PT) e que o petista “é inteligente e tem passado”.

Ao falar sobre Jair Bolsonaro (PL), Doria afirmou que o atual presidente “não merece” respeito.

“Embora eu seja um antagonista ao Lula, eu o respeito. O Lula não é Bolsonaro, o Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes das dele, mas tenho respeito por ele. Já Bolsonaro não merece o meu respeito. Eu sou um liberal social”, afirmou o presidenciável do PSDB.

Terceira via

Doria tenta se viabilizar como o candidato da chamada “terceira via”, grupo que diz se apresentar como alternativa aos nomes de Lula e Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto.

Porém, as pesquisas eleitorais apontam para um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, com os pré-candidatos da terceira via ainda distantes nas intenções de voto.”Ainda há 44% de eleitores que não tomaram sua decisão. Entre eles, neste momento estão aqueles que estão optando pelo ‘menos ruim’, de um lado [Lula] ou de outro [Bolsonaro]. Estes eleitores são os que vão aderir a um nome que possa representar uma alternativa aos dois extremos”, afirmou o ex-governador de São Paulo.

As informações são do Jornal do Commercio