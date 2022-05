Restaurante de Paola Carosella é boicotado após ataque a bolsonaristas

Paola Carossella causou polêmica nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (23/5), mas não por conta de seu trabalho como chef de cozinha ou youtuber. Durante uma entrevista ao DiaCast, canal do YouTube, a argentina criticou os eleitores de Jair Bolsonaro (PSL).

“É muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos: ou porque é um escroto, ou porque é burro”, pontuou Paola. A frase fez com que o nome da cozinheira e a hashtag #VoltaParaArgentinaCozinheira ficasse entre os assuntos mais comentados do Twitter. Alguns internautas ainda propuseram boicotes aos restaurantes da ex-MasterChef.

Confira algumas reações:



Bolsonaristas colocaram o nome de Paolla Carossella nos Trending Topics do Twitter após críticas

Reprodução/Twitter

Reprodução/Twitter

print-2-bolsonaristas-criticam-restaurante-paola-carosella-twitter-23052022 Bolsonaristas colocaram o nome de Paolla Carossella nos Trending Topics do Twitter após críticas

Reprodução/Twitter

print-3-bolsonaristas-criticam-restaurante-paola-carosella-twitter-23052022 Bolsonaristas colocaram o nome de Paolla Carossella nos Trending Topics do Twitter após críticas

Reprodução/Twitter

print-4-bolsonaristas-criticam-restaurante-paola-carosella-twitter-23052022 Bolsonaristas colocaram o nome de Paolla Carossella nos Trending Topics do Twitter após críticas

Reprodução/Twitter

print-5-bolsonaristas-criticam-restaurante-paola-carosella-twitter-23052022 Bolsonaristas colocaram o nome de Paolla Carossella nos Trending Topics do Twitter após críticas

Reprodução/Twitter

print-6-bolsonaristas-criticam-restaurante-paola-carosella-twitter-23052022 Bolsonaristas colocaram o nome de Paolla Carossella nos Trending Topics do Twitter após críticas

Reprodução/Twitter

print-7-bolsonaristas-criticam-restaurante-paola-carosella-twitter-23052022 Bolsonaristas colocaram o nome de Paolla Carossella nos Trending Topics do Twitter após críticas

Reprodução/Twitter

print-8-bolsonaristas-criticam-restaurante-paola-carosella-twitter-23052022 Bolsonaristas colocaram o nome de Paolla Carossella nos Trending Topics do Twitter após críticas

Reprodução/Twitter

print-9-bolsonaristas-criticam-restaurante-paola-carosella-twitter-23052022 Bolsonaristas colocaram o nome de Paolla Carossella nos Trending Topics do Twitter após críticas

Reprodução/Twitter

O momento aconteceu após Rafa Dias, um dos apresentadores do programa, perguntar sobre como Paolla faz para lidar com as pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor do atual presidente da República.

Veja o vídeo

Paola Carosella do Masterchef da Band. Vamos ver como vai ficar o restaurante dela , Arturito, na pinheiros. Vai ter que voltar para a Argentina, Paola….

O Brasil é @jairbolsonaro pic.twitter.com/8UshGCcnNK — Renzo_Gracie_BJJ (@RenzoGracieBJJ) May 22, 2022

Depois de sete temporadas no MasterChef, Paola Carossella deixou o reality show culinário da Band. “Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, agradeceu a chef.

