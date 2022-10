Restaurante em Salvador conquista 12ª posição entre os melhores do mundo em prêmio do TripAdvisorPrimeiro restaurante a servir apenas menu degustação em Salvador, o Origem acaba de entrar para a lista de restaurantes preferidos dos usuários do TripAdvisor em todo o mundo. A casa mais autoral do casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca conquistou a 12º colocação global – e a 2ª na América do Sul – entre os estabelecimentos de alta gastronomia no Traveler’s Choice Best of the Best 2022. O selo de maior honra do Tripadvisor aponta o seleto grupo de restaurantes, hotéis, experiências e destinos mais indicados pela plataforma internacional, incluindo apenas 01% da rede de hospitalidade global. Fora do eixo Rio-São Paulo, o Origem é um dos dois únicos restaurantes brasileiros entre os 25 mais bem colocados, ao lado apenas do carioca Oro, de Felipe Bronze, que ficou em segundo lugar.

A premiação leva em conta as avaliações, classificações e itens compartilhados por viajantes no período de um ano, certificando aqueles estabelecimentos que receberam críticas positivas de maneira mais consistente. Entre as opiniões sobre o Origem destacadas pelo TripAdvisor estão frases como “excepcional sabor de cozinha brasileira” e “uma experiência gastronômica de outro mundo”. Nos recortes sul-americano e brasileiro, o Origem aparece na segunda posição.

Inaugurado em 2016, o Origem nasceu com o objetivo de resgatar a identidade gastronômica da Bahia, aliando ingredientes regionais e frescos com técnicas contemporâneas de culinária. O chef Fabrício Lemos e a chef-pâtisserière Lisiane Arouca escolheram sua cidade natal, Salvador, para instalar o restaurante, mas os variados cardápios que criam quase que diariamente – servidos exclusivamente como menu degustação – propõem um passeio para além das fronteiras da capital, buscando unir sabores dos cinco biomas e 27 territórios de identidade baianos para apresentar o melhor da Bahia além do dendê.

Eu vim da Bahia

Uma biografia escrita pelos sabores da Bahia além do dendê. O atual menu do Restaurante Origem, em Salvador, conta um pouquinho das histórias de vida dos baianos Fabrício Lemos e Lisiane Arouca em pratos que resgatam a identidade gastronômica da terra Natal do casal. Batizada de “Eu vim da Bahia”, a degustação foi inspirada em experiências individuais e episódios vividos por Fabrício e Lisiane, que buscaram referências em suas memórias afetivas e trajetórias profissionais para criar novas receitas com ingredientes regionais e técnicas da gastronomia contemporânea. Uma trilha sonora com clássicos da música baiana – disponível online – completa a experiência.

Dos 14 anos vividos nos Estados Unidos – onde se formou pela tradicional escola de gastronomia Le Cordon Bleu e ganhou experiência na luxuosa rede de hotéis The Ritz-Carlton – às expedições pelos diversos biomas e territórios de identidade da Bahia com o Instituto Ori, o caminho de Fabrício Lemos está refletido em pratos como a carne do sol com farofa de garimpeiro, mousseline de godó e cortadinho de palma que encerra, eventualmente, a parte salgada do menu. Já as sobremesas de Lisiane Arouca têm o sabor da infância em Amargosa, cidade do interior do estado onde a chef-pâtissière cresceu.

O couvert e a paleta de cabrito (paleta de cabrito, baião de dois, farofa de Licuri e espuma de queijo), por exemplo, fazem parte da história do casal. Os encontros dos então namorados costumavam ter os pães preparados por Lisiane servidos com o confit de tomate de Fabrício, e os dois já falavam em oferecer essa combinação no couvert do restaurante que sonhavam abrir juntos. O Origem virou realidade graças à venda de muito arroz nordestino e bolo de pote – que aparece em versão totalmente comestível entre as sobremesas do menu – nas feiras de rua. Já a paleta de cabrito representa o amor em comum do casal pelo sertão, para onde já viajaram inúmeras vezes. A carne de bode é a estrela da culinária no território semiárido.

São muitas as histórias contadas nas 13 etapas do menu, do shot de boas-vindas às sobremesas. E hoje, seis anos depois de abrirem juntos o primeiro restaurante a servir apenas menu degustação de Salvador, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca comandam também à la carte Ori e o minibar Gem, além de operar o Omí e assinar todo o conceito gastronômico do Fera Palace Hotel.



Restaurante Origem: Alameda das Algarobas 74 – Caminho das Árvores.Salvador, Bahia. Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 18h30 à 00h. Reservas: (71) 99202-4587.