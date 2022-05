Restaurante expulsa clientes após confusão com Channing Tatum. Entenda

Channing Tatum está em Londres para gravar o terceiro filme de Magic Mike, que ainda não tem data para ser lançado. Entretanto, o ator causou a expulsão de algumas pessoas de um luxuoso restaurante da capital inglesa.

Segundo o Daily Mail, Tatum teria se irritado com um grupo que teria, supostamente, tirado fotos dele. O ator, então, teria mostrado o dedo do meio para as pessoas.

Com medo de irritar Channing Tatum, a equipe do restaurante pediu para que o grupo se retirasse do local. O tablóide inglês não especificou o nome do estabelecimento.

Ao The Sun, uma testemunha abriu o jogo sobre o ocorrido. “Havia um grupo de seis [pessoas] desfrutando de uma refeição e tirando fotos uns dos outros. Channing pensou que eles estavam tirando fotos dele e furiosamente apontou o dedo médio para eles”, explicou.

