Restituição IRPF: Valor depositado nesta quinta passa dos R$ 6 bilhões

A Receita Federal pagou nesta quinta-feira, 23 de junho, o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2022 para mais de quatro milhões de contribuintes.

O lote contempla idosos acima dos sessenta anos de idade, pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além destes, foram contemplados também 2,7 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia dezenove de março.

O valor depositado nesta quinta-feira passou dos R$ 6,3 bilhões. É possível consultar se o contribuinte foi contemplado neste lote pelo site da Receita Federal.

Passado o pagamento para as pessoas que têm prioridade legal, as restituições serão pagas de acordo com a data de envio da declaração.

O calendário do pagamento das restituições prevê cinco lotes, sendo o próximo o terceiro, pago no dia 29 de julho, o quarto em 31 de agosto e o último no dia 30 de setembro.

*Com supervisão de Jacson Segundo

Economia Brasília Eduardo Cupertino* – estagiário da Rádio Nacional undefined 1:22