Resultados do Jogo do Bicho, fazem parte da hisória – acompanhe resultado

1 de out de 2021

Não há brasileiro que não saiba o que é o Jogo do Bicho. Essa loteria foi criada em 3 de julho de 1892 e que se popularizou de tal forma que virou uma febre. O jogo permite fazer apostas a partir dos dez centavos, dando a qualquer pessoa, mesmo com menos recursos econômicos, uma chance de ouro para obter um grande lucro. Não há dados oficiais, mas as estimativas apontam para que este jogo movimente mais de 3 bilhões de reais por dia.

Quem nunca ouviu a frase “vai dar zebra”? Pois essa expressão tem origem no Jogo do Bicho, uma vez que a zebra não faz parte dos 25 animais da tabela das apostas. A expressão significa apostar no desconhecido, arriscar em algo que parece impossível para obter um grande retorno. A chance é tão improvável que “vai dar zebra”, ou seja, o risco de sair um bicho que não faz parte dos 25 animais do jogo.

O Jogo do Bicho também tornou popular a expressão “deu no poste”.

Durante muitas décadas, as bancas de jogo afixavam os resultados num poste. A tradição continua bem viva e ainda hoje, em qualquer cidade do Brasil, há ruas com os resultados do Jogo do Bicho afixados em postes. Uma tradição que perdura, até porque, ao contrário das casas de apostas, o Jogo do Bicho não se modernizou.

O Jogo do Bicho é um dos mais populares no Brasil e o resultado é dado a partir do resultado das loterias federal e estadual.

Como funciona o Jogo do Bicho?

O Jogo do Bicho atribui cinco prêmios, com muitas extrações a terem também um sexto e um sétimo prêmios.

Os resultados das loterias formam uma combinação que resulta em cinco números, de quatro algarismos. São esses números que valem para os prêmios.

Os números das dezenas têm correspondência numa tabela com 25 animais. Por exemplo, quando a combinação de resultados termina entre 01 e 04 corresponde à avestruz, o bicho que abre a tabela. Segue-se a águia, para números entre 05 e 08, e o burro, para números entre 09 e 12.

E assim se avança na tabela dos bichos, sempre agrupando os quatro números seguintes. Além de avestruz (01-04), águia (05-08) e burro (09-12), tem borboleta, cachorro, cabra, carneiro, camelo, cobra, coelho, cavalo, elefante, galo, gato, jacaré, leão, macaco, porco, pavão, peru, touro, tigre, urso, veado e vaca.

Ao todo, são 25 bichos e cada bicho tem um número correspondente à sua posição na tabela (1 – avestruz, 2 – águia, e por aí fora), agrupando sempre em quatro os números entre 01-04 e 97-00.

Vamos imaginar que a loteria sorteou o número 3451. O vencedor é o galo, pois a dezena (51) está entre os quatro números do galo, que vai de 49 a 52. Mas se a loteria sortear o número 5134 o vencedor é a cobra (bicho número 9, agrupando os números entre 33 e 36).

História do Jogo do Bicho?

Em 1888, João Batista Vianna de Drummond foi nomeado barão de Drummond. Primeiro e único com esse título, o barão de Drummond vivia impressionado com o urbanismo de Paris, depois de uma visita à capital francesa. Ao urbanizar a antiga Fazenda dos Macacos, em Vila Isabel, Drummond criou o Jardim Zoológico, o primeiro do Rio de Janeiro, inaugurado em 1888.

Um ano depois, o Brasil proclamou a República. O barão Drummond deixou de receber do Imperador o apoio financeiro para a manutenção do Jardim Zoológico, que virou um pesado encargo. Com medo de falir, Drummond falou com um amigo mexicano, Manuel Zavala, que lhe contou de um jogo que havia no Camboja. Esse jogo era como uma loteria, com os jogadores a apostarem num bicho.

Em 1892, o barão Drummond apresentou à sociedade do Rio de Janeiro o primeiro Jogo do Bicho. No início do dia, o barão colocava a imagem de um animal dentro de uma caixa de madeira, colocada à entrada do zoológico. Esse animal era um de uma lista de 25 e cada visitante podia comprar um tíquete com uma estampa de um animal dessa lista de 25. No fim do dia, o barão abria a caixa e mostrava a figura vencedora. O visitante que tivesse um bilhete com esse bicho recebia um prêmio de 20 vezes o valor do ingresso.

A avestruz saiu no primeiro dia, dando uma renda de 460 mil reais aos visitantes com o bilhete da avestruz. No sorteio seguinte, o cão valeu um prêmio de 2 milhões de reais. O Jogo do Bicho tornou-se conversa obrigatória, as filas no zoológico cresceram e outros negócios próximos ao zoo foram também lançando bancas com o Jogo do Bicho.

O sucesso foi imediato e tão grande que o Jogo do Bicho não demorou a se alastrar em todo o Brasil. Em qualquer terra, os resultados eram afixados em postes, para atestar a honestidade dos bicheiros e dar confiança aos apostadores. Com o tempo, o Jogo do Bicho se tornou uma das maiores loterias do mundo.”

