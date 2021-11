Reta final de prévias PSDB de Itamaraju

Política



Publicado em 16 de nov de 2021 e atualizado às 15:36

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Nem mesmo a chuva constante, que caiu na noite deste sábado, 13/11, foi capaz de tirar o brilho do encontro. Centenas de pessoas lotaram o auditório do Centro do Idoso, para ouvir as orientações do partido e como votar no próximo dia 21/11, quando ocorrerá as prévias para escolher o Presidente nacional do Partido.

Abriu o encontro, o Presidente do PSDB de Itamaraju, Jorge Almeida. Que falou da importância do acontecimento para a democracia brasileira. “É um momento impa, único para nosso Partido, que de forma democrática, está realizando essas prévias que vão dar aos filiados o direito de escolher o candidato de sua preferência. Sobre as Orientações do Dep. Fed. Adolfo Viana, achamos por melhor, apoiar a corrente de Eduardo Leite, que melhor define os nossos anseios partidários”.

O Prefeito Dr. Marcelo Angênica é um entusiasta, ao fazer uso da palavra, disse que o PDSB tem um jeito diferente de administrar a coisa pública. O Partido tem idealizadores políticos jovens que vão fazer a diferença na hora de votar nas Prévias.

“Eduardo Leite é Bacharel em Direito, Jovem e é um defensor de uma agenda econômica reformista e de ajuste fiscal. Em seus quatro anos à frente da prefeitura de Pelotas, modernizou a gestão, priorizou a austeridade fiscal e, assim, conseguiu o equilíbrio das contas. Terminou sua gestão com 87,2% de aprovação. Como atual Governador do Rio Grande do Sul, não está sendo diferente. É um candidato que agrega valor. Por isso, vamos apoiá-lo aqui em Itamaraju como nosso candidato”, finalizou Angênica.

Segundo Jorge Almeida, Itamaraju é a segunda Cidade na Bahia, que mais incluiu novos filiados. Processo de eleições prévias da sigla terá três nomes, Eduardo Leite, João Dória e Arthur Virgílio e, seguido de votação em 21 (domingo) de novembro, para definir o representante da sigla que vai disputar o Palácio do Planalto em 2022.

No final do encontro, foi criado um grupo de WhatsApp com o contato de todos os filiados aptos a votar no dia 21/11. Durante essa semana, eles serão guiados como proceder no próximo domingo, quando irão escolher o Presidente Nacional do PSDB nas prévias partidária.

Por | Ascom diretório