Retiradas na caderneta de poupança batem recorde em março

A tradicional caderneta de poupança está batendo recordes de retiradas este ano. O Banco Central informou nesta segunda-feira que os saques na aplicação financeira superaram os depósitos em quase R$15,4 bilhões em março, um recorde para o mês.

Tradicionalmente, os primeiros meses do ano são marcados pelo forte volume de saques na poupança. O pagamento de impostos e despesas como material escolar e parcelamentos das compras de Natal impactam as contas dos brasileiros no início de cada ano.

Outro fator que ajuda a explicar esse movimento de saída é a alta da taxa básica de juros. A selic está em 11,75% ao ano. Com isso, a poupança tem seu rendimento travado em 6,17%, o que provocou a fuga de investidores para produtos mais rentáveis.

Até recentemente, a poupança rendia 70% da Taxa Selic juros básicos da economia. Desde dezembro do ano passado, a aplicação passou a render o equivalente à taxa referencial mais 6,17% ao ano, porque a Selic voltou a ficar acima de 8,5% ao ano.

*Com informações da Agência Brasil

Economia Brasília Jacson Segundo / Beatriz Arcoverde Kariane Costa* – Repórter da Rádio Nacional Caderneta de Poupança 1:21