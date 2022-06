Retomar aliança com Temer é hoje prioridade da campanha de Lula

O ex-presidente Lula está empenhado em recuperar o relacionamento que mantinha com Michel Temer antes do impeachment de Dilma Rousseff. A reaproximação com Temer está no topo das prioridades do petista nesta fase da campanha.

Lula entende que é preciso derrubar a resistência de Temer para avançar sobre diretórios do MDB que podem apoiar a candidatura petista no primeiro ou no segundo turno. Se Temer sinalizar positivamente, o PT acredita que a adesão de quadros importantes do PSDB virá a reboque.

Temer resiste em encontrar Lula porque não aceita o epíteto de golpista que ganhou da esquerda. O petista também desagradou Temer ao dizer que revogará medidas aprovadas no governo do emedebista, como a reforma trabalhista e o teto de gastos.

O MDB lançou a senadora Simone Tebet como pré-candidata à Presidência, mas o próprio Temer disse nesta sexta-feira (3/6) que o crescimento da terceira via será difícil. No discurso, Temer classificou o antagonismo entre Lula e Bolsonaro de “polarização radical”.



3 Cards_Galeria_de_Fotos (2) Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, nascido em 1945, é um ex-metalúrgico, ex-sindicalista e político brasileiro. Natural de Caetés, no Pernambuco, foi o 35º presidente do Brasil

Fábio Vieira/Metrópoles

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (2) De origem simples, Lula se mudou para São Paulo com a família quando ainda era criança. Na infância, trabalhou como vendedor de frutas e engraxate para ajudar na renda de casa

Rafaela Felicciano/Metrópoles



***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (7) Mais tarde, tornou-se auxiliar de escritório, foi aluno do curso de tornearia mecânica no Senai e, tempos depois, passou a trabalhar em uma siderúrgica que produzia parafusos, onde perdeu o dedo mínimo da mão esquerda

Fábio Vieira/Metrópoles



***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (4) Em 1966, Lula começou a trabalhar em uma empresa metalúrgica. Em 1968, filiou-se ao Sindicado de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e, em 1969, foi eleito para a diretoria do sindicato dos metalúrgicos da cidade

Fábio Vieira/Metrópoles



***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (17) Durante a ditadura militar, liderou a greve dos metalúrgicos e foi preso, cassado e processado com base na lei vigente à época. Foi justamente nesse período que a ideia de fundar o Partido dos Trabalhadores (PT) surgiu

Ricardo Stuckert



***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (5) Para formar a sigla, juntou representantes de movimento sindicais, sociais, católicos e intelectuais. Lula se tornou o primeiro presidente do PT. Durante o período de redemocratização, foi um dos principais nomes do Diretas Já e, no mesmo período, iniciou a carreira política

Reprodução/YouTube



***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (16) Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e, em 1989, concorreu pela primeira vez às eleições presidenciais, perdendo para Collor. Lula disputou a vaga no Palácio do Planalto outras duas vezes até ser eleito, em 2002

Ricardo Stuckert/Reprodução/Instagram



***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (6) Cumprindo o primeiro mandato, foi reeleito em 2006, após disputa com Geraldo Alckmin, e permaneceu como presidente até 31 de dezembro de 2010

Fábio Vieira/Metrópoles



***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (9) Durante o período em que foi chefe de Estado, ficou conhecido pelos programas sociais Fome Zero e Bolsa Família, pelos planos de combate à pobreza e pelas reformas econômicas que aumentaram o PIB brasileiro. No exterior, Lula foi considerado um dos políticos mais populares do Brasil e um dos presidentes mais respeitados do mundo Fábio Vieira/Metrópoles



***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (8) Após passar o bastão presidencial à Dilma Rousseff, Lula começou a realizar palestras nacionais e internacionais. Em 2016, foi nomeado por Dilma para comandar a Casa Civil, mas foi impedido de exercer a função pelo STF

Fábio Vieira/Metrópoles



***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (14) Em 2017, foi condenado pelo até então juiz Sergio Moro por lavagem de dinheiro e corrupção, resultado da operação que ficou conhecida como Lava Jato. A sentença levou Lula à prisão até 2019, quando o ex-presidente foi solto após o STF decidir que ele só deveria cumprir pena depois do trânsito em julgado da sentença

Fábio Vieira/Metrópoles



***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (18) Em 2021, o Supremo declarou que Sergio Moro foi parcial no julgamento da Lava Jato e, consequentemente, todos os atos processuais foram anulados. Lula, portanto, tornou-se elegível outra vez e, recentemente, confirmou pré-candidatura para concorrer às eleições presidenciais de 2022, tendo Alckmin como vice na chapa

Reprodução



