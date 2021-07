Retorno às aulas semipresenciais no Colégio São João Evangelista

Destaque



Publicado em 15 de jul de 2021 e atualizado às 23:43

Os métodos e conhecimentos obtidos diante o momento de pandemia, permitiram construir ajustes, também adoções de novos formatos para perdurar a qualidade pedagógica do Colégio São João Evangelista (CSJE) na formação de uma educação para o futuro.

Uma nova etapa está por vir, nesta semana representantes dos variados seguimentos da educação e administração pública voltaram a atenção para os novos formatos a serem adotados. Marcando assim uma nova fase da educação no município.

O documento publicado no Diário Oficial do Município, listado como Decreto 190, flexibiliza o retorno às aulas no formato Híbrido, a partir de 19 de julho, para as instituições privadas de ensino. Além de elencar a adoção de protocolo com medidas desde distanciamento, controle de fluxo nas unidades, limitando a 50% como máximo a capacidade em sala de aula.

Ao longo da pandemia o Colégio São João Evangelista, tem orientando aos alunos e familiares a utilizar, máscara, álcool em gel ou seguirem os protocolos de saúde na CARTILHA PRESENTE NESTE LINK, reduzindo o risco de contaminação.

Como medidas de proteção adquiriu equipamentos para higienização que evite o contato direto com as mãos, limpeza de salas, espaços, móveis, maçanetas e locais de maior fluxo com produtos de desinfecção, para evitar a transmissão do COVID-19.

O Ensino Híbrido, irá combinar o uso da tecnologia digital com as interações presenciais, visando à personalização do ensino, é um modelo possível para facilitar a combinação, de forma sustentada, do ensino online com o ensino presencial.

Neste momento de pandemia, o CSJE tem seguido os mais rígidos protocolos adotados pela saúde, no entanto, sempre prestando atendimento na instituição localizada à Rua Paulo VI, 15 – Centro, nos telefones (73) 3294-1009 (73) 98861-0995, também no site www.csje.com.br e redes sociais #csjeitamaraju.