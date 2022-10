Retrospecto e desempenho dos times brasileiros na Libertadores

Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam pela disputa do título da Copa Libertadores da América de 2022, consagrando a terceira final consecutiva entre times brasileiros na Libertadores.

Com a final se aproximando, muitos torcedores aproveitam para fazer uma aposta em plataformas online e torcer para que o clube escolhido se consagre campeão no campeonato mais disputado da América.

Passando por um retrospecto geral, vamos analisar os últimos campeões desde 1990:

Imagem: Divulgação / Godi Júnior

De 1990 até 2021, em 32 finais disputadas, os times brasileiros se sagraram campeões 16 vezes, ocupando 42% das vagas nas finais da Libertadores. Ao observar o gráfico, é possível notar um forte domínio na década de 90, que volta a ocorrer novamente em 2010.

Cabe ressaltar que entre 2007 e 2017 a CONMEBOL proibiu o confronto entre dois times do mesmo País na final da Libertadores, o chaveamento entre os mesmos era permitido somente até a semifinal.

As finais entre times brasileiros na Libertadores desde 1990:

2005: São Paulo x Atlético Paranaense – 1×1 no jogo de ida, e 4×0 para o São Paulo no jogo de volta, sagrando o Tricolor paulista como campeão.

São Paulo x Atlético Paranaense – 1×1 no jogo de ida, e 4×0 para o São Paulo no jogo de volta, sagrando o Tricolor paulista como campeão. 2006: Internacional x São Paulo – 2×1 no jogo de ida, e 2×2 no jogo de volta, fazendo com o que o Internacional superasse o atual campeão e conquistasse a Libertadores pela primeira vez.

Internacional x São Paulo – 2×1 no jogo de ida, e 2×2 no jogo de volta, fazendo com o que o Internacional superasse o atual campeão e conquistasse a Libertadores pela primeira vez. 2020: Palmeiras x Santos – em jogo único, o Palmeiras fez 1×0 nos acréscimos do segundo tempo e tornou-se campeão da competição pela segunda vez.

Palmeiras x Santos – em jogo único, o Palmeiras fez 1×0 nos acréscimos do segundo tempo e tornou-se campeão da competição pela segunda vez. 2021: Palmeiras x Flamengo – também em jogo único, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2×1, consagrando-se tricampeão da América.

Palmeiras x Flamengo – também em jogo único, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2×1, consagrando-se tricampeão da América. 2022: Flamengo x Athletico PR – os times se enfrentarão no dia 29 de Outubro, em Guayaquil, no Equador.

Participações e recordes dos times brasileiros na Libertadores

Considerando o número de participações, o Palmeiras é o brasileiro com melhor retrospecto histórico na Libertadores, com 22 participações na competição desde 1960 (ano em que o torneio foi criado).

O Verdão foi o primeiro time do Brasil a jogar uma final, em 1961, quando perdeu o título para o Peñarol. Grêmio e São Paulo ocupam o posto de segundo time com mais participações, com 21 para cada.

Em seguida vem o Flamengo com 18 participações, o Cruzeiro com 17, Corinthians e Santos com 16, o Internacional com 14, Atlético Mineiro com 12 e o Vasco com 9 participações.

Quando se trata de participações em finais, o ranking dos times brasileiros na Libertadores fica:

6: Palmeiras e São Paulo;

Palmeiras e São Paulo; 5: Grêmio e Santos;

Grêmio e Santos; 4: Cruzeiro e Flamengo (contabilizando a de 2022);

Cruzeiro e Flamengo (contabilizando a de 2022); 2: Athletico Paranaense (contabilizando a de 2022);

Athletico Paranaense (contabilizando a de 2022); 1: Corinthians, São Caetano, Vasco, Fluminense e Atlético Mineiro;

Os clubes do Brasil com mais títulos da Liberta:

1 título: Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians;

Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians; 2 títulos: Flamengo, Internacional e Cruzeiro;

Flamengo, Internacional e Cruzeiro; 3 títulos: Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos.

O futuro dos times brasileiros na Libertadores

A Libertadores é considerada o campeonato mais “cascudo” do Continente, o torneio exige experiência para lidar com dificuldades como gramados diferentes, altitude, arbitragem e provocações dos adversários em todos os países.

O futebol no Brasil tem passado por um período de transformações, considerando a mudança de diversos clubes para SAF e um maior número de contratações de técnicos e jogadores estrangeiros .

Os clubes estão investindo cada vez mais na modernização e na elevação do nível futebolístico, o que impacta diretamente a dificuldade e a competitividade de campeonatos nacionais e internacionais.

“Pelo andar da carruagem” a expectativa é que os times brasileiros, sendo de elite, ou não, busquem cada vez mais se sagrar na Libertadores, garantindo vaga e correndo atrás do título mais almejado, que dá a oportunidade de jogar o Mundial de Clubes.

