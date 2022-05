Reunião de autoridades e representantes de bairros discutiu a segurança nos festejos juninos e definiu a programação, em Itamaraju

Na nanhã desta quinta-feira (05), aconteceu no auditório do SENAR, em Itamaraju, uma reunião promovida pela Prefeitura Municipal e a 43ªCIPM, com a participação de representantes de bairros e distritos, na qual foi discutida a segurança dos festejos juninos que serão realizados por em bairros e alguns distritos do município de Itamaraju.

A medida foi adotada, em comum acordo das autoridades com os organizadores dos festejos, a fim de garantir a segurança necessária à realização de cada evento, bem assim para evitar o conflito de datas, em atendimento a uma preocupação da 43ª CIPM e da gestão municipal que apoiará os festejos.

Participaram da reunião a Major Kelly Ravani, comandante da 43ªCIPM, o Capitão Sidney Oliveira, Subcomandante, Léo Oss, Secretário de Administração, Gustavo Souto, Secretário de Esportes e Cultura, Gilney Ventura, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itamaraju, Paulo Maria, Chefe da Guarda Municipal, e os organizadores dos festejos de bairros e distritos.

Na reunião, após estabelecimento da programação com os dias em que ocorrerão cada festejo, foi informado pela comandante e pelo secretário de administração que os eventos não poderão ultrapassar o horário das duas horas da manhã, com o objetivo de garantir que pessoas se divirtam em clima de segurança e tranquilidade