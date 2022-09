Reunião de debate na TV Globo termina com bate-boca

Terminou em confusão a reunião promovida pela TV Globo nesta terça-feira (13/9) para definir as regras do debate com os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022. Segundo fontes da coluna LeoDias, representantes de dois partidos protagonizaram um bate-boca.

A confusão foi entre representantes do PT e um dos integrantes do staff de Ciro Gomes. O clima teria pesado por conta das regras do terceiro e quarto bloco do debate, que poderiam deixar de fora os candidatos não tão bem colocados nas pesquisas recentes de intenções de votos. Inclusive, Ali Kamel, Diretor Geral de Jornalismo da TV Globo, foi chamado.

A coluna LeoDias apurou ainda que a ordem das perguntas no debate serão sorteadas e os representantes dos candidatos precisam assinar as atas que posteriormente serão encaminhadas à Justiça Eleitoral.

A coluna procurou a assessoria de imprensa da TV Globo, que não se manifestou até o fechamento desta nota.

