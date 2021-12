Reunião de orgãos de defesa civil e autoridades locais criam Comando Gerencial de Incidentes

Destaque



Publicado em 9 de dez de 2021 e atualizado às 21:15

Na manhã desta quinta-feira (09), aconteceu, no auditório da Ordem dos Advogados de Itamaraju, uma reunião presidida pelo Coronel BM Carlos Miguel de Almeida Filho, Superintendente de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia, da qual participaram o Prefeito de Itamaraju, o Sr. Marcelo Angênica, acompanhado do seu secretariado, a Major PM Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, o Major BM Fábio Freitas Azevedo, representando o Comando do 18º GBM/Teixeira de Freitas, o Sr. Vinicius Borges, Coordenador da Defesa Civil de Itamaraju e representantes da Policia Rodoviária Estadual e da CIPPA/Porto Seguro, com o objetivo de estabelecer um Comando Gerencial de Incidentes, em face da crise instalada nos municípios do Extremo Sul, decorrente das chuvas torrenciais dos últimos dias.

Na reunião em questão, além da criação de uma Sala de Crise que funcionará no município de Itamaraju, com o envolvimento diário dos representantes dos órgãos de defesa social, prefeitos e secretários municipais, os participantes também traçaram estratégias, alinharam ações e definiram prioridades para o enfrentamento dos problemas de cada município, sobretudo nas cidades de Itamaraju e Jucuruçu, atingidas de forma mais crítica pelos temporais. Em Itamaraju, há o registro de 03 (três) vitimas fatais e, em Jucuruçu, há uma pessoa desaparecida, após ter sido arrastada pela correnteza de um rio.

No período vespertino, o Coronel BM Adson Marchessini, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, chegou ao município de Itamaraju com um efetivo de bombeiros militares que atuará nos dois municípios. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da PMBA, tendo à frente da tripulação o Coronel PM Vanderval Meneses Ramos, Comandante do Policiamento da Região Sul, ao longo do dia realizou ações de resgate de pessoas ilhadas, mas não conseguiu chegar ao município de Jucuruçu em razão das más condições climáticas.

A 43ª CIPM/Itamaraju, a Polícia Rodoviária Estadual, a CIPPA/Porto Seguro e CIPT/Sul (Rondesp/Sul), dentro das suas atribuições específicas, realizaram ações de policiamento ostensivo, em Itamaraju, e em apoio aos órgãos que atuam na defesa civil. De acordo com informações passadas por secretarias dos dois municípios, em Jucuruçu há mais de 500 (quinhentas) famílias em pontos de apoio disponibilizados pela prefeitura.

Em Itamaraju, até o momento, há 397 (trezentas e noventa e sete) pessoas em abrigos do município e 600 (seiscentas) pessoas desalojadas. Outras aeronaves, estão sendo aguardadas em Itamaraju para apoiarem as ações na região e mantimentos para os desabrigados também chegarão ao município para serem destinados às demais cidades afetadas. No início da noite, um equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Governo Federal, também chegou ao município de Itamaraju para ajudar nos trabalhos.

FONTE: ASCOM 43ª CIPM