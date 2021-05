Reunião discute sobre implantação de corpo de bombeiro no município

Na tarde desta quarta-feira (26), aconteceu na Prefeitura Municipal Itamaraju uma reunião com participação do prefeito, autoridades militares e representantes da sociedade civil organizada, na qual se discutiu a criação de um subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar no município.

Participaram da reunião o Prefeito Marcelo Angênica, o Tenente Coronel Roque, Comandante do 18⁰ Grupamento de Bombeiros Militar/Teixeira de Freitas, a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, Leo Oss Secretário de Administração, Sidney Oliveira, Presidente da Loja Maçônica Templo de Salomão, Luiz Carlos Arcebispo, Presidente do Sindcomercio, Heloisa Helena, Presidente da CDL, Gilney Ventura, representando o Sindicato Rural, Gustavo Souto Secretário de Esporte e Cultura, Paulo Vítor representando o Lions Club, e o Soldado Diego Barbosa, Diretor Social da Associação de Praças de Teixeira de Freitas.

O Comandante do 18⁰ GBM/Teixeira de Freitas falou do projeto estratégico de expansão do Corpo de Bombeiros, o qual contempla Itamaraju como município prioritário para instalação de um subgrupamento, algo que foi reforçado ainda mais com a provocação da sociedade civil organizada junto ao Comando Geral da Corporação, demonstrando a real necessidade.

O Tenente Coronel Roque explicou ainda os próximos passos a serem seguidos pela Gestão municipal para que a criação do Subgrupamento venha a ser efetivada, a exemplo da celebração de um convênio entre o município e o Corpo de Bombeiros, e a disponibilização de um imóvel em condições para que a subunidade se instale.

O Prefeito Marcelo Angênica ressaltou a importância de uma unidade do Bombeiros para o município, que possui demandas para os serviços prestados pela instituição, e colocou a Administração municipal à disposição, oportunidade em que indicou o antigo imóvel UPA, localizado às margens da BR-101, para instalação do Subgrupamento, bem assim do SAMU/192 e de um Posto Médico, seguindo um projeto que já previa a utilização do local que possui uma área grande.

Em seguida, os participantes da reunião, a convite do prefeito, dirigiram-se ao local, onde o Comandante conheceu as instalações físicas, que precisarão ser reformadas e ajustadas à realidade de um subgrupamento.

Por | ASCOM PMI