Reus torce o tornozelo, sai de campo chorando e vira dúvida para a Copa

O meia Marco Reus saiu de campo chorando após levar um carrinho na partida entre Borussia Dortmund e Schalke 04 pelo Campeonato Alemão. Neste sábado, o jogador foi retirado de maca com muitas dores no tornozelo direito e, mais uma vez, vira dúvida para uma Copa do Mundo.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Reus tentou se livrar de uma disputa de bola e, ao pisar, teve uma forte torção no tornozelo. Caso uma lesão se confirme, pode ser a segunda vez que o jogador se lesiona às vésperas do Mundial e fica de fora da competição mais importante do futebol.

Em 2014, o meia não participou do tetracampeonato alemão da Copa do Mundo, disputada no Brasil, após sofrer um rompimento parcial dos ligamentos do tornozelo esquerdo em um amistoso preparatório para a competição. Dois anos depois, não esteve na disputa da Eurocopa também por estar machucado. Em 2017, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e novamente foi dúvida, mas conseguiu disputar o Mundial pouco tempo depois, na Rússia.

Agora, Reus deverá fazer exames durante a semana para confirmar a gravidade da lesão. Independente do tamanho do problema, o alemão terá no máximo dois meses para se recuperar e manter viva a possibilidade de disputar a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro deste ano.

O meia, que foi convocado para jogar pela Alemanha na Liga das Nações contra Hungria e Inglaterra, no final deste mês, apresentou um grande desempenho no início desta temporada. Dois meses após o início dos jogos oficiais, são nove aparições e sete participações diretas em gols.