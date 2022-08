Revanche! Após ser traída, mulher faz ex pagar sua cirurgia plástica

Uma jovem estadunidense conseguiu uma maneira inusitada de superar uma traição: fazendo o ex pagar por sua rinoplastia. Em uma nova corrente que está bombando no TikTok, a usuária contou sua história em um vídeo que já reúne mais de 2 milhões de visualizações e quase 500 mil comentários.

Ao descobrir que estava sendo traída pelo seu namorado, a jovem contou que poderia perdoá-lo e seguir em frente com o relacionamento, mas que ele deveria fazer algo em troca por isso.

“Eu disse ao meu ex que continuaria a vê-lo, mas ele teria que pagar a plástica no nariz que eu queria muito, porque voltar com ele me traria inseguranças. Também não queria que meu tempo fosse desperdiçado, porque pensei: ‘E se ele me trair novamente?’”, relatou.

E ele pagou! O alto preço (é provável que ele tenha desembolsado US$ 3 mil a US$ 15 mil, algo entre R$ 15.400 a R$ 77.100, pela rinoplastia da ex), no entanto, não impediu que o rapaz voltasse a trair a garota. “Ele acabou me traindo de novo. Então, valeu a pena? Sim, valeu”, finalizou, na sequência.

