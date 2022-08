Revelado pelo Atlético, Bruno Tabata, do Sporting, negocia com o Palmeiras

O atacante Bruno Tabata ainda nem chegou e já criou uma expectativa enorme entre os torcedores do Palmeiras. Enquanto aguarda uma definição das negociações do Sporting Lisboa, de Portugal, e o Verdão para finalizar a transferência ao Brasil, o jogador, mineiro de Ipatinga e que passou pela base do Atlético, mostra que já vive a rotina do clube alviverde. Tanto que já interage com seus possíveis colegas de equipe via redes sociais.

Nesta quinta-feira, um dia após o empate por 2 a 2 com o Atlético, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o zagueiro Murilo, autor do primeiro gol no jogo, publicou uma foto em sua conta oficial no Instagram com a legenda: “Sempre até o final! Que orgulho desse time!!! Agora é na nossa casa!”.

Assim como outros jogadores do elenco e das categorias de base, como o meia Jhon Jhon e o atacante Endrick, de apenas 16 anos, Bruno Tabata reagiu com aplausos nos comentários e empolgou os torcedores alviverdes na internet – já são quase 1,1 mil curtidas e mais de 220 respostas à sua reação.

Oriundo da base do Atlético, Bruno Tabata é um jogador canhoto que atua pela ponta direita, com mais características de armação do que de velocidade. O atacante pode ser uma opção para a saída de Gustavo Scarpa, um dos destaques do Verdão, que já acertou um pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, para se transferir no começo de 2023.

Recentemente, Bruno Tabata recusou negociar com o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. A proposta feita pelos árabes foi de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 26 milhões), valor exigido por seu clube para abrir conversas sobre sua transferência. O Palmeiras ofereceu uma quantia semelhante de 3 milhões de euros iniciais com mais 2 milhões de acordo com metas esportivas a serem cumpridas pelo atacante, em um contrato de quatro anos.

Tabata, de 25 anos, começou na base do América e depois se transferiu para o Atlético, onde ficou entre 2013 e 2016. O clube alvinegro tentou renovar o contrato do prata da casa, que no entanto optou por pedir a rescisão na Justiça para acertar com o Portimonense, em 2016.

Em 2020, o atacante foi contratado pelo Sporting, pelo qual disputou 52 partidas e marcou oito gols. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23 que disputou o Torneio Pré-Olímpico, em 2020. No ano anterior, Bruno Tabata defendeu o Brasil na conquista do Torneio de Toulon, na França.