Revista internacional compara Anitta com famosa diva pop e define cantora como “uma lenda viva”

Anitta PODEROSA! A musa carioca virou manchete em uma reportagem especial da edição italiana da revista Vanity Fair.

A publicação elogiou a cantora, que mencionou sua influência na política brasileira, seu reconhecimento internacional e a definiu também como a “Beyoncé feita no Rio”.

“Ela pode decidir concorrer à presidência do Brasil algum dia. E a verdade é que ela pode até ganhar a eleição. Anitta é a estrela pop latina mais poderosa e influente. Uma espécie de Beyoncé feita no Rio, que rebola loucamente no palco do Coachella e via Twitter, coloca em seu lugar o atual presidente Jair Bolsonaro, que colabora com Madonna e dá palestras em Harvard”, declarou a revista.

E complementou: “Anitta chega ao topo da parada global do Spotify (entrando assim, no livro dos recordes, o Guinness Book) e realiza workshops de política em seu perfil no Instagram com quase 63 milhões de seguidores. Larissa de Macedo Machado nasceu há 29 anos e para os jovens é uma lenda viva”.

Influenciador digital faz grave acusação e registra boletim de ocorrência contra Anitta Anitta foi acusada de xenofobia pelo influenciador digital Vinicius Souza de Menezes Santos, conhecido na web como Vini Singer.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal online Em Off, Vini alega que a ‘Girl From Rio‘ respondeu uma mensagem dele de forma bastante agressiva.

O jovem também registrou um boletim de ocorrência contra a musa carioca ao ficar chateado com uma atitude da cantora. Saiba mais detalhes aqui!

