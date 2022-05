Revoltado, marido de Jojo Todynho diz que não é bancado pela cantora

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, usou as redes sociais nesta quarta-feira (25/5) para interagir com os seguidores, mas acabou se revoltando ao ser questionado se é bancado pela cantora por morar junto com ela.

“Trabalho desde os meus 13 anos. Nunca precisei ser bancado ou bancar alguém. Quando você casa, é uma relação. Tal pessoa paga tal conta, e tal pessoa paga a outra. Hoje em dia eu trabalho, sou oficial do exército, tenente do exército”, disse.



3 Cards_Galeria_de_Fotos (5) Jordana Gleise de Jesus Menezes, a Jojo Todynho, nascida em 1997, é uma cantora e apresentadora brasileira. Natural de Bangu, no Rio de janeiro, se tornou um verdadeiro fenômeno após o lançamento do hit Que Tiro Foi Esse

Reprodução/ Instagram

*****Foto-jojo-todynho (7) Durante a infância, Jojo começou a cantar no coral da igreja que frequentava com a família. Apaixonada por arte, também participava de eventos na escola que incluíam danças e canto

Reprodução/Instagram



*****Foto-jojo-todynho (14) De origem simples, a cantora perdeu o pai ainda criança, vítima de bala perdida. Ainda muito nova, precisou ajudar em casa e, por isso, passou a trabalhar como faxineira, telefonista, babá, vendedora de picolé, cuidadora de idosos, entre outros

Reprodução/Instagram



*****Foto-jojo-todynho (15) Assim como muitos jovens, Jojo viu na internet um meio de divulgar sua música. Criou uma página no Facebook, onde passou a publicar vídeos, e um canal no YouTube, que falava sobre sexo e relacionamento

reprodução/ twitter



*****Foto-jojo-todynho (10) Em 2017, a funkeira ganhou notoriedade na internet após atuar no clipe Vai Malandra, da cantora Anitta. Dias após a participação que a destacou, Jojo lançou o single Que Tiro Foi Esse, que a tornou nacionalmente conhecida

Reprodução: Instagram / Iude Richele



*****Foto-jojo-todynho (8) No mesmo período, Jojo também lançou a música Sentada Diferente e realizou participação na novela A Força do Querer, da Rede Globo

Reprodução/Instagram



*****Foto-jojo-todynho (3) Em 2020, Jojo integrou o elenco da 12ª edição do reality A fazenda, da Record, e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa

Twitter/Reprodução



*****Foto-jojo-todynho (13) Um verdadeiro sucesso, Jojo foi notada pela Globo, que a convidou para apresentar o talk show Jojo Nove e Meia, na Multishow, em 2021

Reprodução/Instagram



*****Foto-jojo-todynho (2) Durante a vida, Jojo se relacionou com famosos e anônimos. Em 2019 revelou que sofreu um aborto espontâneo devido a crises de ansiedade. Segundo a cantora, a situação a deixou muito mal a ponto de precisar ser medicada para dormir. A funkeira estava grávida de um ex-namorado

Instagram/Reprodução



*****Foto-jojo-todynho-e-o-marido (2) Em janeiro de 2022, Jojo oficializou casamento com o militar Lucas Souza, com quem namorava a pouco mais de cinco meses

Reprodução/Instagram



*****Foto-jojo-todynho-e-o-marido “Amanhã eu me caso com uma pessoa especial que cuida muito de mim. Graças a Deus tem a profissão dele, não precisa de mim para p**** nenhuma. É amor mesmo. As pessoas acham que só pobre que vive amor de verdade. Você ter uma vida boa, ao olhar deles, só vai arrumar gente parar usufruir do que você tem”, disse Jojo nos Stories do Instagram

Divulgação



*****Foto-jojo-todynho (9) Com mais de 20 milhões de seguidores só no Instagram, Jojo é a mais nova participante do programa Túnel do Amor, reality show de Mion, que estreia em 27 de abril, no Multishow. Além disso, a cantora faz parte da nova temporada do Dança dos Famosos, comandado pelo apresentador Luciano Huck

Reprodução/Instagram



Em seguida, continuou a desabafar sobre o assunto. “Trabalho e vou continuar trabalhando. Ninguém nunca pagou as minhas contas nem nunca vai pagar. O dinheiro da Jojo é dela e o meu é meu. Acabou”.

