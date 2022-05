Rezende treina com elenco e deve reforçar o Bahia contra o Londrina

O volante Rezende ficou de fora dos dois últimos jogos do Bahia, contra Sampaio Corrêa e Ituano, mas tem chance de reforçar o time contra o Londrina, terça-feira (3), às 19h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro.

O jogador está recuperado de um estiramento na coxa e participou normalmente com o elenco do primeiro treinamento visando o confronto com a equipe paranaense, realizado neste domingo (1º), na Cidade Tricolor. Se ele ficar de fato apto para o jogo, Patrick ou Emerson Santos devem ficar como opção no banco de reservas.

Apesar do possível reforço de Rezende, o técnico Guto Ferreira já tem uma baixa certa para o jogo contra o Londrina. O atacante Raí Nascimento fraturou a mão e passará por cirurgia.

Depois da derrota por 1×0 para o Ituano, na noite de sexta-feira (29), o elenco do Bahia se apresentou neste domingo. Na atividade, meia e atacantes aprimoraram as finalizações. Com exceção dos jogadores que atuaram como titulares, o restante do grupo também participou de um coletivo tático. Assim como Rezende, o meia Warley também treinou normalmente.