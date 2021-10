PRF recupera veículo roubado utilizado por criminosos em assaltos em Eunápolis

Destaque



Na madrugada desta quinta-feira (21), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização na rodovia federal, em trecho de Eunápolis, quando foram informados que ocupantes de um Voyage praticavam assalto no perímetro urbano da cidade.

Prontamente, a equipe diligenciou e avistou o veículo suspeito próximo ao trevo de acesso a BR – 367. Ao avistarem a viatura da PRF, o motorista do Voyage empreendeu fuga em alta velocidade pela rodovia.

O acompanhamento tático se prolongou por mais de 30 quilômetros e durante a fuga, o motorista transitou em velocidade incompatível, sem observar as normas gerais de circulação e conduta prudente no trânsito, bem como desrespeitou às sinalizações dos trechos, colocando em risco a segurança de todos.

O automóvel só parou, após o condutor perder o controle do carro e colidir em uma defensa metálica. Os ocupantes fugiram a pé em direção ao matagal.

Após verificação minuciosa e consulta ao sistema de dados da PRF, os policiais descobriram se tratar na realidade de um veículo com ocorrência de roubo e que estava circulando clonado.

Dentro do Voyage também foi achada uma pistola municiada utilizada pelos assaltantes para cometer crimes. Os policiais seguem na busca dos criminosos.

O veículo apreendido, arma de fogo e munições foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos cabíveis.

A PRF segue atenta e com fiscalização intensiva no enfrentamento à criminalidade, tendo as ações reorientadas por meio de informações da inteligência policial, o que traz otimização dos recursos humanos, tecnológicos e o emprego das Unidades de Recursos Especializados da instituição.

