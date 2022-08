O deputado federal André Janones e o ex-ministro Ricardo Salles tiveram de ser contidos pela segurança para não se agredirem durante o debate presidencial da TV Bandeirantes.

Salles reagiu a uma fala de Lula sobre o menor desmatamento da Amazônia ter acontecido no governo do petista. Janones reagiu ao ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, o que iniciou a confusão.

A segurança do debate e policiais tiveram de apartar a discussão entre os dois. Com os ânimos serenados, um dos organizadores do evento passou aos gritos dizendo que quem se levantasse da cadeira ou fizesse provocações seria colocado para fora do local.

Antes de o debate começar, Janones já havia provocado o bolsonarista Nikolas Ferreira. Janones tirou uma selfie com o candidato a deputado federal e irritou a claque que acompanha o presidente no evento. Salles, naquele momento, havia gritado para Janones “abaixar a bola”, mas não houve reação por parte do deputado.

Após Salles gritar contra Lula, o advogado Marco Aurélio Carvalho, do grupo Prerrogativas, havia se dirigido ao grupo bolsonarista para pedir silêncio para os demais ouvirem o debate. Os bolsonaristas fizeram provocações a todos os candidatos durante os primeiros minutos da transmissão.

Ricardo Salles e André Janones quase foram às vias de fato há pouco. Muita confusão na antessala do #DebateNaBand @Metropoles @edoghirotto pic.twitter.com/JuTCMlzG7a

— Guilherme Amado (@guilherme_amado) August 29, 2022

O post Ricardo Salles e Janones quase vão às vias de fato em debate; vídeo apareceu primeiro em Metrópoles.