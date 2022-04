Ricciardo testa positivo para COVID, mas conseguirá disputar GP do Bahrain

A Fórmula 1 comunicou, nesta sexta-feira, que Daniel Ricciardo testou positivo para a COVID-19. No entanto, o piloto da McLaren se recuperará a tempo de disputar o Grande Prêmio do Bahrain, na abertura da temporada.

A equipe informou que, após se sentir mal na quarta-feira, o australiano “continuará em isolamento de acordo com as leis locais e será liberado a tempo para o Grand Prix do próximo fim de semana”. Além disso, confirmou que “Lando Norris seguirá no comando do MCL36, amanhã, para o último dia oficial de testes da pré-temporada no Bahrain”.

Já Daniel Ricciardo, por meio de seu perfil no Instagram, afirmou que está se recuperando e comentou o fato de ter contraído o novo coronavírus antes do início da competição.

“Melhor nessa semana do que na próxima… Infeliz em perder o teste, mas estou começando a me sentir melhor. Ficarei isolado e apenas focarei no próximo fim de semana. Muito obrigado ao Lando [Norris] e à McLaren pelo suporte, devo a vocês algumas cervejas (leite para o Lando). Agradeço os bons pensamentos de todo mundo”, escreveu.

A temporada de 2022 da Fórmula 1 tem início marcado para 20 de março, quando será realizado o Grande Prêmio do Bahrain, no circuito de Sakhir. Nesta sexta-feira, o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, foi o mais rápido no penúltimo dia de testes.