Richarlison agradece apoio e avisa: “Duas semanas e estarei de volta”

O atacante Richarlison passou noites de muita preocupação neste final de semana. Porém, após sua presença na Copa do Mundo ser colocada em xeque por uma possível lesão, o brasileiro tranquilizou os torcedores e revelou que voltará a tempo da competição.

No último sábado, na partida do Tottenham contra o Everton, o atacante foi substituído aos sete minutos do segundo tempo ao sentir uma lesão na panturrilha esquerda. Em entrevistas após o jogo, Richarlison se demonstrou muito preocupado com o prazo de recuperação. O brasileiro já havia tido um problema parecido e, na ocasião, ficou dois meses sem jogar.

Nesta segunda-feira, Richarlison utilizou as suas redes sociais para agradecer as mensagens de apoio e revelar o tempo que deve ficar longe dos gramados: duas semanas. “Pessoal, graças a Deus foi só um grande susto! Duas semanas e estarei de volta! Obrigado pelas mensagens e pelo carinho”, publicou o jogador.

O técnico do Tottenham, o italiano Antonio Conte, explicou a lesão do atacante em entrevista nesta segunda-feira e garantiu que Richarlison não corre riscos de perder a Copa do Mundo. O treinador ainda disse que o brasileiro deve até atuar pelo clube inglês antes do torneio.

“Posso confirmar: o jogador, absolutamente, não corre risco de não jogar a Copa do Mundo. A lesão não é séria. Estou feliz por ele”, explicou o comandante italiano durante coletiva de imprensa.

“Ele está com um problema na panturrilha. Acho que precisa de um pouco de tempo para se recuperar e depois ficar em forma. Espero que jogue outras partidas conosco antes da Copa do Mundo”, acrescentou.

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, convocará os 26 jogadores do Brasil para a Copa do Mundo em 7 de novembro. Os atletas se apresentarão oficialmente na semana seguinte, no dia 14, visando a estreia em 24 de novembro contra a Sérvia.