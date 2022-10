Richarlison ajuda instituto de tratamento de câncer com 10% do seu salário

Atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham, Richarlison não se mantém em destaque apenas dentro de campo. Já conhecido por se posicionar e ajudar causas sociais, o camisa 9 dos Spurs se tornou um grande aliado de um instituto brasileiro que combate o câncer.

A parceria entre o jogador e o Instituto Padre Roberto Lettieri, localizado em Barretos, começou depois que uma importante pessoa na vida de Richarlison enfrentou a doença, em 2017. De lá pra cá, ele começou a ajudar o instituto e, hoje, destina 10% do seu salário para cobrir custos do hospital.

“Ela se tratou no Hospital de Amor, em Barretos, que é referência no tratamento do câncer no Brasil e atende pacientes do SUS. Como retribuição, desde aquela época, decidi apoiar o Instituto Padre Roberto Lettieri, que recebe crianças que estão em tratamento no Hospital de Amor e seus acompanhantes, já que muita gente chega de longe para fazer tratamento e nem sempre tem condições de se manter na cidade”, disse o atacante à ESPN.

Atuante também em outras frentes sociais, Richarlison destaca que espera ser um incentivo para que outras pessoas também possam ajudar o próximo, reforçando que o valor que ele colabora para essas causas não vai fazer falta em sua realidade. No campo, o jogador segue fazendo bonito e deve ser presença certa na Copa do Mundo.