Richarlison, Coutinho e mais: brasileiros homenageiam rainha Elizabeth II

Como forma de homenagem, jogadores brasileiros que atuam na Liga Inglesa foram às redes sociais para demonstrarem luto pela morte da rainha Elizabeth II. A monarca faleceu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia – local onde sempre passava as férias de verão.

Jogadores do Tottenham, os atacantes Richarlison e Lucas Moura e o lateral-direito Emerson Royal repostaram a publicação do clube londrino como forma de respeito à rainha. No texto, a associação prestou condolências aos membros da família real.

“Tottenham Hotspur junta-se à nação em luto pela morte de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. O Clube gostaria de apresentar as suas condolências a todos os membros da Família Real neste momento triste”, publicou o clube.

Já o meia-armador Phillipe Coutinho, do Aston Villa, e o atacante Rodrigo Muniz, do Fulham, republicaram o anúncio da família real de que a monarca havia falecido. O perfil inglês publicou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e regressarão a Londres amanhã”.

O zagueiro Lyanco, do Southampton, com emoticons de reza e tristeza, repostou a publicação feita pela Premier League. O perfil oficial do torneio escreveu: “A Premier League está profundamente triste ao saber do falecimento de Sua Majestade, a Rainha, Elizabeth II. Os nossos sentimentos e condolências estão com a Família Real e todos em todo o mundo a lamentar a perda de Sua Majestade”.