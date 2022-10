Richarlison deixa campo mancando a 36 dias da Copa do Mundo

O Tottenham conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Inglês neste sábado (15/10). Recebendo o Everton no Tottenham Hotspur Stadium, a equipe de Richarlison, Kane e companhia confirmou seu favoritismo batendo o rival por 2 a 0, graças aos gols de Harry Kane, de pênalti, e Hojbjerg.

Essa foi a sétima vitória do Tottenham em dez jogos no Campeonato Inglês. O clube do Norte de Londres vive um bom início de temporada e tem como principal objetivo brigar pelo título da liga, que não é conquistado desde a temporada 1960-61.

Richarlison deixa o gramado mancando

Logo aos cinco minutos do segundo tempo o Tottenham sofreu uma baixa de peso. Richarlison foi ao chão alegando dores na panturrilha esquerda, recebeu atendimento médico, mas não pôde continuar na partida, sendo substituído por Bissouma.

A saída de Richarlison acendeu um alerta, já que o atacante vem sendo titular da Seleção Brasileira e tem sua convocação para a Copa do Mundo dada como certa. Uma lesão, dependendo da gravidade, neste momento poderia tirá-lo da disputa do Mundial.

Richarlison foi titular em sete dos últimos oito jogos do Tottenham na temporada e já é considerado uma das principais peças do elenco comandado por Antonio Conte, ao lado de Harry Kane e Son.

Tabela da Premier League

Com a vitória, o Tottenham se mantém firme no G4 do Campeonato Inglês, mais precisamente na terceira colocação, com 23 pontos, atrás apenas do líder Arsenal, que tem 24, e do vice-líder Manchester City, com 23. Ambas as equipes entram em campo neste domingo e podem ampliar suas diferenças para os Spurs.

Já o Everton continua na parte de baixo da tabela e tem como objetivo principal se distanciar da zona de rebaixamento para começar a pensar em algo maior no Campeonato Inglês.

O Tottenham volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (19/10), quando terá pela frente o Manchester United, em Old Trafford, parada duríssima, mas que também é a oportunidade perfeita para que a equipe mostre que realmente tem capacidade de sonhar alto nesta temporada. Já o Everton visita o Newcastle, também na quarta.