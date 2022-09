Richarlison desabafa: ‘Espero que o povo brasileiro acredite mais em mim’

A Seleção Brasileira venceu Gana por 3 a 0 na tarde desta sexta-feira, no penúltimo amistoso preparatório para a Copa do Mundo, no Estádio Océane, em Le Havre-FRA. O atacante Richarlison, autor de dois gols do triunfo, desabafou após a vitória, pedindo mais crédito para o torcedor brasileiro.

“Trabalho, né? Venho aqui e faço meu trabalho calado. Aproveito as oportunidades e é continuar. Espero que o povo brasileiro acredite mais em mim também, venho para Seleção e faço bastante gols. Toda vez que eu visto a camisa 9 eu marco gol e espero continuar assim. Espero seguir aproveitando as oportunidades do professor”, disse Richarlison ao SporTV.

O atacante do Tottenham também falou sua aplicação defensiva, fundamental para ajudar a “descansar” Neymar, que vem atuando como meia no esquema de Tite.

“Procuro ajudar (na defesa), a gente precisa do Neymar inteiro também, para que ele não canse muito na marcação e consiga ajudar ali lá na frente, para ele ter o fôlego. Ajudo ali no meio para ele ficar mais livre”, finalizou.

Richarlison é nome praticamente garantido na Copa do Mundo. O jogador tem a confiança de Tite e começou muito bem a temporada pelo Tottenham.

O próximo e último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo será contra a Tunísia, na terça-feira, às 15h30 (de Brasília). A partida será disputada no estádio Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain.

A Seleção Brasileira está no grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia da equipe de Tite no Mundial será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.