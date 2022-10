Richarlison lamenta lesão que preocupa para Copa: ‘Até para andar dói’

Neste sábado (15/10), o Tottenham venceu o Everton por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Inglês. Atacante da Seleção Brasileira, Richarlison deixou o gramado com uma lesão na panturrilha aos cinco minutos do segundo tempo.

Em entrevista para a ESPN após o jogo, Richarlison afirmou, emocionado, que “até para andar dói” e que já sofreu uma lesão parecida com recuperação de mais ou menos dois meses (com esse prazo, o atacante estaria fora da Copa do Mundo).

“É difícil falar, porque está próximo da realização do meu sonho. Já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Na última vez eu fiquei mais ou menos dois meses lá no Everton. Sei que é difícil nesse momento, mas vamos ver. Segunda-feira eu tenho exame para fazer, mas até para andar dói, vamos esperar. Tenho na minha cabeça tudo positivo para que eu possa estar no Catar”, disse Richarlison.

“Está tudo tão perto, falta mais ou menos um mês. A gente vem se preparando, tratando todo dia para que não possa acontecer nada grave. Infelizmente, hoje tive essa lesão na panturrilha. Agora é esperar, fazer tratamento, todos os dias para que eu possa recuperar mais”, acrescentou.

Richarlison foi titular nos últimos dois amistosos da Seleção Brasileira, o que o tornou favorito para ser titular na Copa do Mundo como centro-avante. Nos jogos contra Gana e Tunísia, marcou três gols e deu uma assistência.

Na atual temporada, pelo Tottenham, Richarlison entrou em campo 13 vezes, sendo oito como titular. O atacante marcou dois e deu duas assistências