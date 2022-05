Richarlison marca, Everton bate o Chelsea e respira no Campeonato Inglês

O Everton recebeu o Chelsea neste domingo e venceu por 1 a 0, de forma heroica, pelo Campeonato Inglês. O resultado é fundamental para a equipe na briga contra o rebaixamento. O time de Frank Lampard segue na 18ª posição, mas está a apenas dois pontos do Leeds United.

Após um primeiro tempo brigado, os mandantes contaram com o brasileiro Richarlison para obter o triunfo. O time abriu o placar no início da segunda etapa e, de forma aguerrida, lutou para manter a vantagem no placar até o apito final.

O próximo compromisso do Everton é contra o Leicester City, no próximo domingo. Já o Chelsea volta a campo no próximo sábado, diante do Wolverhampton.

O jogo

O primeiro tempo foi truncado e com poucas chances de gol. Pressionado, o Everton marcava de forma agressiva e buscava atacar em velocidade. O Chelsea, por sua vez, tinha a posse de bola, mas finalizou poucas vezes.

A etapa inicial foi marcada por muitas faltas e uma disputa intensa entre as duas equipes. O único lance de perigo partiu dos pés do meia Mason Mount. Aos sete minutos, o inglês arriscou de fora da área e viu a bola passar perto da trave do goleiro Pickford.

Os mandantes voltaram com tudo para a segunda etapa a abriram o placar logo aos dois minutos. O brasileiro Richarlison roubou a bola de Azpilicueta, na entrada da área, e tocou na saída do goleiro Mendy.

Aos 13 minutos, o Everton se safou do empate de forma espetacular. Mount recebeu na entrada da área, chutou no canto e viu a bola bater nas duas traves. No rebote, Azpilicueta aproveitou que Pickford estava no chão e finalizou para o gol vazio, mas o goleiro se esticou e fez uma defesa surreal, em cima da linha. Com muita entrega, o time da casa conseguiu segurar a vantagem e assegurou a vitória.

Tottenham vence e acirra briga pela Liga dos Campeões

O Tottenham também entrou em campo neste domingo e venceu o Leicester, por 3 a 1, com gol de Harry Kane e dois do sul-coreano Son. O time segue na quinta posição, com 61 pontos, dois a menos que o Arsenal.

Arsenal leva a melhor em clássico londrino

Mais tarde, o Arsenal encarou o West Ham e venceu por 2 a 1, com com gols dos zagueiros Holding e do brasileiro Gabriel Magalhães. O time, então, ultrapassou o rival Tottenham e chegou ao quarto lugar, com 63 pontos.