Richarlison no Tottenham? América pode lucrar quantia milionária com venda

Clube revelador do atacante Richarlison, o América está de olho na possível transferência do jogador do Everton ao Tottenham, ambos da Inglaterra. Caso a venda seja concretizada, o Coelho poderá receber quantia milionária.

De acordo com a imprensa inglesa, Richarlison está próximo de acertar sua transferência por 60 milhões de libras (cerca de R$ 378 milhões). Caso a negociação seja acordada por esse valor, o América receberá R$ 1,89 milhão.

No entanto, segundo o jornal local The Telegraph, o Tottenham está disposto a ceder o atacante holandês Bergwijn mais uma quantia adicional de 20 milhões de libras (R$ 126 milhões) pelo brasileiro. Com isso, o Coelho arrecadará R$ 630 mil.

Entenda o mecanismo

Superesportes, Rodrigo Marrubia, advogado especializado em direito desportivo e sócio do Carlezzo Advogados, explicou o funcionamento do ‘mecanismo de solidariedade’. Em contato com o, Rodrigo Marrubia, advogado especializado em direito desportivo e sócio do Carlezzo Advogados, explicou o funcionamento do ‘mecanismo de solidariedade’. Criado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), o regulamento impõe que 5% do valor de uma transferência deve ser destinado aos clubes formadores do atleta.

O valor deverá ser dividido proporcionalmente entre todos os clubes pelos quais o atleta foi registrado entre os 12 e 23 anos de idade. Independe se o jogador já atuava como profissional ou nas categorias de base. Confira a tabela dos valores:

Temporada do 12º aniversário: 0,25% do valor total

Temporada do 13º aniversário: 0,25% do valor total

Temporada do 14º aniversário: 0,25% do valor total

Temporada do 15º aniversário: 0,25% do valor total

Temporada do 16º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 17º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 18º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 19º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 20º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 21º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 22º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 23º aniversário: 0,5% do valor total

No caso de América e Richarlison, devido ao fato de o jogador ter atuado pelo clube somente em 2015, o Coelho tem direito apenas a 0,5% dos valores das vendas.

Quando o atacante se transferiu do Watford ao Everton, em julho de 2018, o América não recebeu nenhuma quantia. Isso se deveu ao fato de, na época, o ‘mecanismo’ ser aplicado apenas em transferências internacionais, ou seja, envolvendo clubes pertencentes a associações nacionais diferentes. Tal regulamento foi alterado pela FIFA em julho de 2020.

Carreira

Richarlison chegou ao Coelho em outubro de 2014 para atuar nas divisões de base. Porém, a qualidade do atacante chamou a atenção da comissão técnica, que o convocou para compor a equipe principal durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, no ano seguinte.

Ao todo, foram 24 partidas e nove gols com a camisa alviverde, além de ter garantido o acesso da equipe à elite do futebol nacional em 2016.

Depois da boa temporada de estreia, ele foi vendido ao Fluminense. Após um ano e meio, o tricolor acertou a transferência do atacante para o Watford, por R$ 46 milhões.

Na temporada seguinte, após destaque na Premier League, ele foi adquirido pelo Everton ao Watford por 39,2 milhões de euros (R$ 176,4 milhões), em julho de 2018.