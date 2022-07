Richarlison no Tottenham: quanto América e Fluminense devem receber?

América e Fluminense têm direito a parte dos valores da iminente venda do atacante Richarlison do Everton ao Tottenham. Mas quanto cada clube deve receber?

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista na cobertura de mercado da bola, a negociação está acordada em 50 milhões de libras (quase R$ 308,5 milhões na cotação atual) mais eventuais bonificações.

Os clubes brasileiros vão receber valores por conta do mecanismo de solidariedade, criado pela Fifa como forma de premiar quem formou os atletas entre as temporadas do 12º ao 23º aniversário.

Quanto o América deve receber?

O Coelho contratou Richarlison do Real Noroeste (que também tem direito a um percentual da negociação) em outubro de 2014 e o vendeu em dezembro de 2015 ao Fluminense.

Portanto, o atacante nascido em 1997, ficou no América em três meses da temporada do 17º aniversário e durante toda a temporada do 18º.

Pelas regras do mecanismo de solidariedade, o clube mineiro tem direito a 0,125% da negociação pelos três meses de formação em 2014 (62,5 mil libras ou quase R$ 400 mil) mais 0,5% pelo ano de formação em 2015 (250 mil libras ou mais de R$ 1,5 milhão).

Considerando apenas o valor fixo projetado para a venda de Richarlison (50 milhões de libras), o América deve receber 312,5 mil libras (mais de R$ 1,9 milhão) por meio dessa ferramenta da Fifa.

Quanto o Fluminense deve receber?

O Flu contou com Richarlison durante toda a temporada de 2016 (19ª aniversário) e sete meses de 2017 (20º aniversário) antes de vendê-lo ao Watford.

Dessa forma, o clube tricolor tem direito a 0,5% pelo ano de formação em 2016 (250 mil libras ou cerca de R$ 1,5 milhão) mais 0,291% pelos sete meses de formação em 2017 (145,8 mil libras ou cerca de R$ 928,7 mil).

Portanto, o Fluminense deverá receber 395,8 mil libras (cerca de R$ 2,4 milhões) pela negociação (considerando apenas o valor fixo de 50 milhões de libras).