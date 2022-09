Richarlison se emociona após gols em estreia na Champions: ‘Anos de luta’

O brasileiro Richarlison parece não ter sentido o peso de entrar em campo pela primeira vez em uma partida de Liga dos Campeões. Nessa quarta-feira, o atacante marcou os dois gols da vitória do Tottenham sobre o Olympique de Marselha, por 2 a 0, e não conteve a emoção.

Após o jogo, Richarlison encontrou seus familiares na arquibancada do estádio, abraçou seu pai e foi às lágrimas. Em suas redes sociais, ele fez uma publicação celebrando o momento, e recordando o apoio paterno que teve no início de sua carreira.

“Foram anos de luta e de busca, e você sempre esteve ao meu lado. Só preciso agradecer por não desistir de mim e do meu sonho. Hoje, ter você na arquibancada, tornou o momento ainda mais emocionante e importante para mim. E sei que tudo está apenas começando. Seguimos juntos por sonhos ainda maiores que virão. Obrigado, pai!”, escreveu o jogador em seu Instagram.

Ainda com lágrimas nos olhos, o atleta levou para casa o prêmio de melhor jogador da partida, logo em sua estreia. Além dos dois gols, Richarlison contribui com duas roubadas de bola e um passe para finalização.

“Foi um dos melhores dias da minha vida, com meu pai, minha família. Marquei dois gols em minha estreia, então estou muito feliz. Lembrei do início de tudo, quando ele me levava para jogar. Ele estar presente aqui me emocionou. Ele faz parte disso, de todas as conquistas que tenho”, comentou o jogador.

“Na hora do hino até sorri sozinho ali. É um sonho de criança. Estar ouvindo aquele hino, jogando uma partida (de Champions). Fui agraciado com esses dois gols, agradecer meus companheiros e toda a equipe”, disse o atacante brasileiro.

Como foi a partida em Londres

Em um jogo difícil, os gols de Richarlison decidiram a partida na casa do Tottenham no segundo tempo. O ex-jogador do América marcou aos 31 e aos 36 minutos do segundo tempo, em lances semelhantes – de cabeça, aproveitando cruzamentos da esquerda de Perisic e Hojbjerg, respectivamente.

Com o triunfo, o Tottenham está em segundo lugar no Grupo D da Liga dos Campeões, com três pontos. O Sporting lidera a chave com a mesma pontuação, depois de golear o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 na Alemanha.