Richarlison será investigado pela FA por atirar sinalizador em arquibancada

Autor do gol decisivo da vitória do Everton sobre o Chelsea por 1 a 0 no último domingo pelo Campeonato Inglês, o brasileiro Richarlison será investigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por jogar um sinalizador na arquibancada do Estádio Goodison Park durante a comemoração do tento.

Richarlison poderá pegar até três partidas de suspensão, porém a tendência é de que o brasileiro sofra apenas uma advertência da FA.

Em entrevista ao jornal “The Guardian”, o porta-voz do Everton alegou que o brasileiro tentou apenas tirar o sinalizador do campo.

O Everton luta contra o rebaixamento do Campeonato Inglês, faltando cinco partidas para o fim da competição. Dessa maneira, o desfalque de um dos principais jogadores do time seria vital neste momento do ano.

Nesta temporada, Richarlison marcou nove gols e deu quatro assistências em 29 partidas.