Ricky Martin é denunciado por agressão sexual após polêmica envolvendo o sobrinho

O cantor Ricky Martin está envolvido em uma nova polêmica. Dias depois de processar o sobrinho Dennis Yadiel Sánchez por extorsão, o artista porto-riquenho está sendo acusado agressão sexual. A denúncia foi apresentada em uma delegacia de San Juan. O porta-voz da Polícia de Porto Rico, Axel Valencia, confirmou neste sábado, 10, o recebimento da referida denúncia contra Enrique Martin Morales, nome verdadeiro do cantor. “Há uma denúncia que foi apresentada ontem à tarde no quartel de Río Piedras por uma vítima adulta”, declarou Axel. O porta-voz acrescentou que são “investigações muito sensíveis” e que, devido aos protocolos de proteção às vítimas, a identidade da pessoa que fez a denúncia será preservada. Embora a polícia mantenha sigilo, o jornal local Primera Hora noticiou que a denúncia novamente foi feita pelo sobrinho de Ricky, que obteve uma medida de proteção por violência doméstica contra seu tio no último mês de julho. O Tribunal de Primeira Instância de San Juan arquivou esse caso em 21 de julho depois que Sánchez pediu a anulação da ordem de proteção solicitada, indicando que tudo estava resolvido.

No entanto, o cantor entrou com uma ação na quarta-feira passada, 7, contra seu sobrinho por extorsão e danos morais e solicitou uma indenização de um valor não inferior a US$ 30 milhões. “O processado Sánchez ameaçou e extorquiu o querelante no sentido de que, a menos que seja compensado financeiramente, continuará sua campanha para assassinar sua reputação e integridade por meio de acusações falsas e maliciosas”, detalhou o processo. Segundo o texto, “as ações imprudentes, maliciosas e culposas de Sánchez foram motivadas pelo desejo de expor o querelante ao ódio e desprezo de seus fãs e limitar suas oportunidades de negócios e destruir sua reputação”. Tais ações fizeram com que o cantor cancelasse contratos milionários e projetos artísticos atuais e futuros. Os danos pecuniários, segundo o processo, são quantificados em uma soma não inferior a US$ 10 milhões. Além disso, os danos à reputação do autor são quantificados até a data da apresentação desta ação em valor não inferior a US$ 20 milhões. Sánchez, de 21 anos, alegou na época que teve um relacionamento amoroso com Ricky por sete meses e que, após a separação, seu tio o intimidou e se aproximou de sua casa em várias ocasiões. O cantor, por sua parte, sempre qualificou as acusações como “completamente falsas”.

*Com informações da EFE.