Ricky Martin recebe outra acusação de abuso sexual por parente

O cantor Ricky Martin novamente foi acusado de cometer abusos sexuais pelo sobrinho Dennis Yadiel Sánchez Martin. De acordo com a denúncia, o crime teria sido cometido na cidade natal do ex-Menudo, San Juan, em Porto Rico. Segundo o advogado do artista, José Andreu-Fuentes, as acusações “são extremamente ofensivas e completamente desligadas da realidade. Quando esse homem fez uma acusação similar anteriormente, seu caso teve de ser arquivado, até porque ele mesmo admitiu sob juramento que Ricky Martin nunca abusou dele, de forma alguma”. Segundo o representante do cantor, as acusações visam “extorquir” Martin através de mentiras. Ao site de TMZ, no início do ano, o artista se defendeu das primeiras acusações de Dennis e declarou que as declarações do parente “foram dolorosas e devastadoras, não apenas para mim, mas para minha família e amigos”. “Fui amordaçado pela lei porto-riquenha até que o caso fosse concluído”, disse. O sobrinho do astro, porém, mantém as acusações e disse que deseja a Martin “não machuque mais ninguém”.