Rico Melquiades revela mal-entendido com Yasmin Brunet: “Ela foi super escr*ta comigo”

Em uma entrevista para o portal Em Off, Rico Melquiades revelou que não se dá muito bem com a modelo Yasmin Brunet. Tudo começou quando o influencer decidiu que não queria a ex de Gabriel Medina em um álbum de figurinhas feito pela influenciadora Gabi Lopes.

A situação intrigou os fãs e Rico explicou o porquê de sua atitude: “Eu estava em um camarote em cima e ela estava em um embaixo. Me falaram: ‘Aquela é a Yasmin’ e eu dei tchau pra ela. Por mais que você não conheça uma pessoa, o que você vai fazer de volta? Dar tchau. Se uma pessoa dá um tchau pra mim, eu vou dar de volta. Ela não. Ela olhou pra mim, olhou pra amiga dela e falou: ‘Quem é esse?’ e virou a cara. Aí eu falei: ‘Meu Deus, que nada a ver’”, iniciou o ex-peão.

“Ela [Yasmin] foi super escr*ta comigo, eu achei. Depois que a Mileide chegou no camarote, aí ela veio perto de mim e falou: ‘Ah, me desculpa, eu não sabia que era você, eu tenho miopia’. Desse jeito”, explicou.

Rico não gostou do comportamento da modelo e afirmou: “Eu não queria que ela me conhecesse, eu queria que ela me retribuísse, desse tchau. Quando eu estou em uma festa que um seguidor, um fã, uma pessoa me dá tchau, eu dou tchau de volta também”.

Rico Melquiades e Yasmin Brunet

Após quebrar o pau com Luiza Ambiel nos bastidores da Record, Rico Melquiades se pronuncia Rico Melquiades virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após protagonizar um barraco daqueles com Luiza Ambiel, nos bastidores do programa ‘Hoje em Dia’.

“Eu tava cantando a música do Raça Negra, fiquei brincando e eu tenho esse problema, não sei a hora de parar de brincar. Ela não gostou, a gente discutiu ali, aí já fomos pro ao vivo esquentados”, explicou o campeão de ‘A Fazenda 13’.

