Rihanna é anunciada pela NFL como a atração do Super Bowl

Após muitos rumores e especulações de quem seria a atração do intervalo do próximo Super Bowl, a National Football League (NFL) anunciou neste domingo, 25, que a cantora Rihanna é quem vai se apresentar na na grande final da liga de futebol americano. “Temos um encontro marcado dia 12 de fevereiro de 2023, Rihanna”, postou a NFL nas redes sociais. A cantora apenas postou uma foto na qual aparece segurando uma bola de futebol americano com a mão. A Apple Music, que patrocinará o evento, também fez um post informando que Rihanna irá se apresentar no evento. A notícia foi muito celebrada pelos fãs, que estão ansiosos por um novo trabalho da artista. O último álbum lançado pela cantora foi “Anti”, em 2016, e a última música foi Believe It, gravada em 2020. Rihanna, que teve um filho do rapper A$AP Rocky em maio deste ano, estaria afastada da carreira musical para se dedicar aos seus negócios e a sua vida pessoal. Os shows na final do Super Bowl são uma tradição e as apresentações atraem os olhares do mundo. Já se apresentaram nos intervalos dos jogos artistas como Beyoncé, Lady Gaga, Justin Timberlake, Shakira, Jennifer Lopez, Coldplay, Bruno Mars e Katy Perry.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NFL Brasil (@nflbrasil)

*Nota em atualização. Mais informações em breve.