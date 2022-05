Rio de Janeiro anuncia aplicação da dose de reforço de vacina contra Covid-19 em adolescentes

Os adolescentes da cidade do Rio de Janeiro vão, a partir desta segunda-feira, 30, poder comparecer aos postos de saúde para tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A prefeitura do Rio de Janeiro aguardava apenas o aval do Ministério da Saúde para iniciar a campanha. São mais de 200 unidades espalhadas por toda a capital. Esse público deve receber a vacina fabricada pela Pfizer. De acordo com as orientações que vem da Saúde, na ausência do imunizante, a CoronaVac pode ser administrada ao grupo. A pré-condição é que o reforço seja aplicado pelo menos quatro meses após segunda dose em pessoas de 12 a 17 anos.

No Rio de Janeiro, a vacinação contra a doença perdeu um tração. Muita gente não tem comparecido aos postos de saúde para as terceiras e quartas aplicações. Muitos moradores da cidade sequer completaram o ciclo básico de duas doses. Nesta condição, aumentou a positividade para a Covid-19 na capital e no Estado, de 15% e 20%, respectivamente. Alguns municípios estão em alerta recomendando a volta do uso da máscara de proteção facial. Na cidade do Rio, o próprio comitê científico já orientou os idosos que estejam com sintomas gripais voltem a utilizar voluntariamente o equipamento de proteção individual.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga