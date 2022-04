Rio lança campanha de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis

A prefeitura do Rio inicia hoje (20) a campanha de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) durante o carnaval fora de época. Com o slogan “Deu match? Use camisinha”, a ação irá distribuir 700 mil preservativos e informativos sobre outros métodos de prevenção, como PrEP (Profilaxia pré-exposição) e PEP (Profilaxia pós-exposição), no Sambódromo, no Terreirão do Samba e em festas privadas do município.

A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, por meio da Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual, e pela Superintendência de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

Além de conscientizar sobre riscos à saúde oferecidos pelas ISTs, a iniciativa visa a minimizar a resistência à testagem e ao uso dos preservativos e de outros métodos de prevenção, que são disponibilizados gratuitamente nas clínicas da família e centros municipais de saúde ao longo de todo o ano.

Entre eles, está a PEP, combinação de medicamentos que deve ser tomada após episódios de relação sexual desprotegida ou de violência sexual, com o objetivo de impedir a infecção pelo vírus HIV. Para funcionarem, os comprimidos precisam ser tomados em até 72 horas após o ato sexual

“No carnaval, é comum que o cidadão se empolgue e deixe a saúde em segundo plano, mas isso não pode acontecer. Usar camisinha, fazer o teste e se proteger é um ato de amor por si mesmo e pelo próximo. Com essa campanha, o Rio volta a realizar um trabalho de prevenção nas ruas durante a folia”, disse, em nota, o coordenador executivo da Diversidade Sexual, Carlos Tufvesson.

“A estimativa do Ministério da Saúde em 2019 era de que cerca de 135 mil brasileiros viviam com HIV/Aids sem saber que estavam infectados. Queremos lembrar à população que não existe grupo de risco, mas sim comportamento de risco, e que toda pessoa sexualmente ativa deve se testar a cada seis meses”, acrescentou.

Equipe na rua

O trabalho nas ruas começa nesta quarta (20), primeiro dia dos desfiles das escolas de samba na Sapucaí, e vai até o próximo sábado (23). No sábado seguinte (30), durante o Desfile das Campeãs, 16 agentes voltam ao Sambódromo para levar a conscientização sobre as ISTs.

Contratada por meio de um processo seletivo que contou com mais de mil inscritos, a equipe é formada por pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais, com o objetivo de quebrar estigmas relacionados à saúde sexual e garantir que o maior número possível de pessoas seja alcançado, informou a prefeitura.

“As infecções sexualmente transmissíveis são doenças de relevância em saúde pública, que não estão restritas a grupos específicos, mas podem atingir a toda a população, com consequências graves. E a melhor forma de combater as ISTs é orientando as pessoas sobre os métodos de prevenção. Por isso essa é uma campanha de extrema importância”, disse o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.

“A campanha é uma grande oportunidade para reafirmarmos ações e políticas de combate à discriminação e intolerância racial e sexual. Nos dias da campanha, os agentes públicos envolvidos na ação também instruirão os foliões sobre o que fazer caso sejam vítimas de LGBTIfobia ou outro tipo de discriminação”, afirmou o secretário de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita.

Denúncias

Em caso de denúncias, o boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia do município. A cidade conta ainda com uma delegacia especializada, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, na Rua do Lavradio, no Centro.

Caso necessite, o folião também pode acionar a prefeitura por meio da Central de Atendimento 1746 — via aplicativo, WhatsApp (3460-1746), telefone, Facebook/ Messenger (Central 1746) — ou pelo telefone da Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual (21 2976-9138).