Rita Batista sugere a traídas: “Não rivalize com a outra, mas com ele”

Rita Batista aproveitou a presença da atriz Aline Borges, de Pantanal, no É de Casa deste sábado (27/8) para dar um recado a mulheres traídas. Na novela das nove da Globo, a intérprete de Zuleica ainda não se encontrou com Maria (Isabel Teixeira), a outra mulher de seu marido, Tenório (Murilo Benício).

“O machismo é o crime quase perfeito, porque coloca mulheres na mesma situação em lados opostos, entrincheiradas, rivalizando por causa de um homem que não vale a pena como o Tenório”, disse a apresentadora.

A titular do É de Casa prosseguiu: “Se você sabe de um caso de alguma infidelidade do seu companheiro, não rivalize com a outra, não. Nem gosto de chamar de ‘outra’ porque ‘outra’ já virou sinônimo de amante, é pejorativo”.

Por fim, Rita aconselhou: “Rivalize com ele, que lhe deve fidelidade, se assim for o relacionamento de vocês, se é fechado, se é exclusividade. Agora, a mulher que chegou não tem responsabilidade nenhuma. Quem tem é ele, que acordou com você, que casou com você, que jurou amor eterno e outras coisas”.

