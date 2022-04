Rita Lee está curada do câncer de pulmão

A cantora Rita Lee, de 74 anos, está totalmente curada do câncer de pulmão. A doença foi descoberta em maio do ano passado, quando a compositora foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo.

A compositora passou por tratamentos de imuno e radioterapia para combater a doença. A notícia da cura foi dada com exclusividade pelo site New Mag. Segundo a Quem, a cantora teve resultados satisfatórios nos exames que fez recentemente.

Durante o tratamento, Rita Lee ficou reclusa ao lado do marido, Roberto de Carvalho. Em dezembro do ano passado, Roberto chegou a publicar uma foto da esposa nas redes sociais para celebrar a virada do Ano Novo.

“Que ano difícil meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência”, escreveu ele na época.

Durante o tratamento ela também lançou o single Change, em parceria com o compositor e músico Gui Boratto.